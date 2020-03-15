​​​​​​​Kırmızı Fırıldak kütüphanesi açıldı

Haber: Kasım Şahin

Haber: C. Kutay Aykan

Özellikle öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetlerle adlarını duyuran ve çok saygın bir yere sahip olan Bolu Kitap Kulübü, güzel bir etkinliğe daha imza attılar. Kulüp üyeleri, kendi imkanlarını kullanarak, Karaköy TOKİ İlkokulunda kütüphane ve okuma odası oluşturdular.

Açılışa İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu Kitap Kulübü üyeleri, okul idarecileri ve öğretmelerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Kütüphaneye, Ahmet Baysal’ın yazdığı ve ilk kitabı olan, “Kırmızı Fırıldak” adı verildi.

Davetlilerin yaptığı açılış sonrası öğrenciler bol bol kitap okuma imkanı bulurken, kütüphane ve okuma odasının hazırlanması 3 ay süren bir çalışma sonrası hizmete girdi. Okul idarecileri ile öğretmenler, böylesine değerli olan bir kütüphane ve okuma odasının yapımında emeği geçen Bolu Kitap Kulübü, üyelerine teşekkür ettiler.