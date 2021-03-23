Kırmızı iller için yeni tedbirler gündemde

Haber: Ceylan Beykoz

Normalleşme adımları ile birlikte ülkemizde vaka sayıları artış göstermeye başladı. İlimiz Bolu’da da haftalık koronavirüs vaka haritasına göre vaka sayısı 100 binde 34’ten fazla arttı.

Son zamanlarda vaka sayısının giderek artış göstermesi tedirgin edici bir boyuta taşınırken; özellikle yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bazı şehirler için yeni tedbirlerin alınabileceği gündeme geldi.

GÖZLER, ÇOK YÜKSEK RİSKLİ 23 İLDE

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 23 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER YOLDA

Aralarında ilimiz Bolu’nun yer aldığı çok yüksek riskli iller kategorisindeki 23 ilde haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamalar gündeme geleceği konuşulmaya başlandı. Bu illerde Ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathanelerin bayrama kadar yeniden paket servise geçebileceği konuşuluyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda ise yüz yüze yapılan eğitimlerin tekrar uzaktan yapılabileceği ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının geri dönebileceği de seçenekler arasında yer alıyor.

"ZİYARETLERE SON VERELİM"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Çift maske önemli bir tedbir: Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım” ifadelerini kullandı.