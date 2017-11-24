Haber: Semih BAYKAL

İlimizde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescilleme ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlalleri nedeni ile artan kazaları önlemek ve caydırma amacıyla 1 saat boyunca kırmızı ışık uygulaması gerçekleştirdi. İlimizde bulunan Sanayi ve Gölyüzü olmak üzere iki kavşakta gerçekleşen uygulamada 1 saat süresince kırmızı ışıkta geçerek vatandaşlar ve sürücülerin hayatını tehlikeye atan araç sayısı şaşırtırken, polis ekipleri ihlal yapan araçlara ceza işlemi uyguladı.

İlimiz Sanayi Kavşağı’nda yapılan uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen toplam 15 araç durduruldu. Araç şoförlerinin genel bilgi taraması yapıldı. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan araçlara toplam 3 bin 90 TL ceza kesildi.

İlimizin diğer işlek kavşaklarından olan Gölyüzü Kavşağın’da da yapılan 1 saatlik uygulamada toplam 18 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Kurallara uymayan araçlar ceza işlemi uygulaması için kenara çekilirken, bu kavşakta da toplam 3 bin 700 TL ceza kesildi.

Uygulamada 33 araç durdurulurken toplamda 6 bin 790 TL ceza kesildi.