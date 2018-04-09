Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla haftanın her günü birer saat arayla D-100 Karayolu YSE ile Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali uygulaması yapıyor.

YSE ve Sanayi kavşağında yapılan uygulamada bir trafik polisi elindeki kamera ile kırmızı ışıkta geçenleri kayıt altına alırken bir diğer ekipte ileri bir noktada telsizle kurallara uymayan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.

BİR SAATTE 12 BİN 570 TL CEZA

Sürücülerin kurallara uyması, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yapılan bir saatlik uygulamada 16 araca 12 bin 570 TL para cezası kesildi. Aynı uygulamada 4 ehliyetsiz, 1 abart egzoz, 4 kırmızı ışık ihlali, 1 cep telefonu ile konuşurken araç kullanma, 2 muayenesiz araç, 1 araçta teknik değişiklik ve 2 yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza kesildi. Bazı araç sürücüleri ise görevli trafik polislere ilginç tekliflerde bulunurken, bu talepler de tek tek trafik ekiplerinin yakalarında bulunan kameralara kaydedildi.