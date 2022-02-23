Kırsal kalkınma destekleri başvuru süresi uzadı

Haber: Uğur Balaban

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında verilen %50 destekli Bireysel sulama sistemleri desteklerinde, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri ile akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alınırken sadece 2022 için geçerli olmak üzere 28 Şubatta bitecek olan son başvuru tarihi 15 Mart mesai bitimine kadar uzatıldı.

Düzenlemeyle tebliğe, yerleştirilen sensörler aracılığıyla topraktaki nem oranının algılanarak merkezden veya mobil uygulamayla uzaktan ya da otomasyon aracılığıyla kontrol edilen sulama sistemleri için "akıllı sulama sistemi" ve "proje kontrol görevlisi, resmi kontrol" tanımları eklendi.

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri de kırsal kalkınma destekleri kapsamına alındı.

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları çerçevesinde, güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi konularında hibe desteği sağlanacak.

Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında da sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi de hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, bu yıl için 15 Mart mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak-28 Şubat döneminde gerçekleştirilecek.

“HİBEYE ESAS MAL ALIM TUTARI 1.000.000 TL'Yİ GEÇEMEZ”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50' sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır. İl Müdürlükleri proje uygulamalarını 5488 sayılı Kanun ve 5403 sayılı Kanun hükümlerine göre yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol ederek, tutanağa bağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.