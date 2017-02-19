Haber: BMA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yer alan Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesinde başvurusu onaylanan Sebenli genç çiftçilere 152 koyun, 8 koç Seben Belediyesi ekipleri tarafından teslim edildi. Genç çiftçilerin desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sunulan bu fırsatı iyi değerlendirerek sahip oldukları bu hayvanlar ile yetiştiricilik yolunda başarılar ve bol kazançlar dilerim” dedi.