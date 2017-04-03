Ekonomik yatırımların tamamı kanatlı sektörüne hitap ediyordu. İlimiz kanatlı sektörünün başkenti olma ayrıcalığına sahip olduğundan, Bakanlığımızca desteklenen projelerde pazarlama, girdi temini gibi bir sorun yaşanmamakta, yatırım biter bitmez üretime geçilerek kesintisiz üretim yapılmaktadır. Mahallinde yapılan ziyaretlerde de bu durum görülmüştür. Yatırımcılarımız son derece memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

Genç Çiftçi Projeleri kapsamında uygulanan; Büyük baş ve küçük baş hayvancılık, arıcılık, örtü altı sebze tesisi, kapama meyve bahçe tesisi, mantarcılık, açık alanda fide fidan yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projeleri hayata geçirilmiştir. Büyük baş hayvancılık projeleri kapsamında dağıtılan hayvanlar yurt dışından ithal edilmiş olup çoğu yüksek verimli, damızlık nitelikli düveler olduğundan genç çiftçilerimiz bu hayvanları damızlık olarak değerlendirmek istediğini ifade etmişlerdir. Mantarcılık, örtü altı sebzecilik, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projelerinde üretim gerçekleşmiş ve para kazanmaya başlanılmış olduğu görülmüştür.

Genç Çiftçilerimizin her birine 30.000 TL olmak üzere159 yatırımcımıza, toplamda 4.770.000 TL. hibe ödemesi yapılmıştır. Ekonomik Yatırım projelerinde de % 50 hibe olmak üzere 69 yatırımcımıza toplam 26.703.666,36 TL. hibe ödemesi yapılmıştır.