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03 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Kırsal Kalkınma Yatırımları Yüz Güldürüyor

    Bakanlığımızca uygulanan Kırsal Kesimin Kalkındırılması ile ilgili Genç Çiftçi Projeleri ve Ekonomik Yatırımlar yüz güldürüyor. İlimizde hayata geçirilen 69 Ekonomik Yatırım tesisi ile 159 Genç Çiftçi projesi yerinde incelendi. İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi elamanlarınca yerinde yapılan ziyaretlerde, projelerden yararlananların memnun olduğu, Projenin meyvelerini toplamakta olmanın mutluluğunu yaşadıkları tespit edildi.

    03 Nisan 2017 Pazartesi 10:42
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    Kırsal Kalkınma Yatırımları Yüz Güldürüyor

     

    Ekonomik yatırımların tamamı kanatlı sektörüne hitap ediyordu. İlimiz kanatlı sektörünün başkenti olma ayrıcalığına sahip olduğundan, Bakanlığımızca desteklenen projelerde pazarlama, girdi temini gibi bir sorun yaşanmamakta, yatırım biter bitmez üretime geçilerek kesintisiz üretim yapılmaktadır. Mahallinde yapılan ziyaretlerde de bu durum görülmüştür. Yatırımcılarımız son derece memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

     

    Genç Çiftçi Projeleri kapsamında uygulanan; Büyük baş ve küçük baş hayvancılık, arıcılık, örtü altı sebze tesisi, kapama meyve bahçe tesisi, mantarcılık, açık alanda fide fidan yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projeleri hayata geçirilmiştir. Büyük baş hayvancılık projeleri kapsamında dağıtılan hayvanlar yurt dışından ithal edilmiş olup çoğu yüksek verimli, damızlık nitelikli düveler olduğundan genç çiftçilerimiz bu hayvanları damızlık olarak değerlendirmek istediğini ifade etmişlerdir. Mantarcılık, örtü altı sebzecilik, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projelerinde üretim gerçekleşmiş ve para kazanmaya başlanılmış olduğu görülmüştür.

     

    Genç Çiftçilerimizin her birine 30.000 TL olmak üzere159 yatırımcımıza, toplamda 4.770.000 TL. hibe ödemesi yapılmıştır. Ekonomik Yatırım projelerinde de % 50 hibe olmak üzere 69 yatırımcımıza toplam 26.703.666,36 TL. hibe ödemesi yapılmıştır.

    Anahtar Kelimeler: Bakanlığımızca, Uygulanan, Kırsal, Kesimin, Kalkındırılması

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