Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ilk meyvelerini verdi!



Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi genç üreticilerin önünü açıyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden projeye başvuran genç çiftçiler, ilk buzağılarını almanın mutluluğunu yaşadı.

KIRSALDA KALKINMANIN ÖNEMLİ BİRER ROL MODELİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Konu ile alakalı olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi; “Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje ile üretimin bir parçası olmak isteyen eğitimli gençlerimiz kırsalda kalkınmanın önemli birer rol modeli olma yolunda ilerliyor. 100 bin lira ile başlayan yolculuklarında ülkemizin üretim lokomotifinin önemli birer parçası olan gençlerimiz bu sayede bakanlığımızın üretimde sürdürülebilirliğinin temini amacıyla verilen diğer desteklerden de faydalanarak yollarında daha güçlü ilerleme şansı bulabilmektedir.”

100 BİN TL DEĞERİNDE GEBE HAYVAN ALIMI YAPARAK

Kırsal Kalkınmada Uzman eller projesi kapsamında Seben ve Göynük ilçemizden Sedef Tutgunve Sezer HalavurtBüyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-Süt Sığırcılığı projesine başvuru yapmışlar ve 100 bin TL değerinde gebe hayvan alımı yaparak İlimiz ve ülkemiz kalkınmasının uzman elleri olmuşlardır. İlk buzağılarını alan uzman ellerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz.”