Kırtasiye malzemesi satın alınacak

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde kullanılmak üzere 69 Kalem Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2022/949851