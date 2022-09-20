Kırtasiye malzemesi satın alınacak

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde kullanılmak üzere 69 Kalem Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2022/949851

Kırtasiye malzemesi satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu
c) Telefon ve faks numarası : 3742153721 (6435) - 3742157275
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Adı : Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde  Kullanılmak Üzere 69 Kalem Kırtasiye Malzemesi  
b) Niteliği, türü ve miktarı : 69 Kalem Kırtasiye Malzemesi
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı / Teslim edileceği
    yer		 : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Kırtasiye Malzemesi deposu (Sağlık Mah. Poyraz Sk No:25 Merkez / BOLU)
ç) Süresi / Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İhale konusu Kırtasiye Malzemeleri 02.12.2022 tarihine kadar Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacak şekilde İdareye teslim edilecektir.
d) İşe Başlama Tarihi :

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip takip eden ilk iş günü

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