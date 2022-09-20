Kırtasiye malzemesi satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742153721 (6435) - 3742157275
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
|a) Adı
|:
|Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 69 Kalem Kırtasiye Malzemesi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|69 Kalem Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı / Teslim edileceği
yer
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Kırtasiye Malzemesi deposu (Sağlık Mah. Poyraz Sk No:25 Merkez / BOLU)
|ç) Süresi / Teslim Tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İhale konusu Kırtasiye Malzemeleri 02.12.2022 tarihine kadar Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacak şekilde İdareye teslim edilecektir.
|d) İşe Başlama Tarihi
|:
|
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip takip eden ilk iş günü