Kırtasiye malzemesi ve matbu malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KIRTASİYE VE MATBU MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
KIRTASİYE MALZEMESİ VE MATBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KIRTASİYE VE MATBU MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.