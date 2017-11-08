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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Kış aylarında bu besinleri tüketin

    Bolu'nun parlayan yerel markası Lezize Diyet, Diyetisyen Ece Sarı kontrolünde kış aylarında bağışıklık sistemine güçlendiren besinleri anlattı.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 16:09
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    Kış aylarında bu besinleri tüketin

    Haber: Esra ÖZTÜRK
    Bolu’nun yerel markası Lezize markası bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme, kilo verme gibi konularda vatandaşların imdadına yetişen Lezize Diyet, bu hafta "bağışıklık sistemini güçlendiren besinler” hakkında bilgiler verdi. Lezize Diyet’in genç diyetisyeni Ece Sarı, kuşburnu, nar ve elmanın tam bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çekerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Kış ayların da bolca bulabileceğimiz balığın çok iyi bir omega 3 deposu olduğunu ifade eden Diyetisyen Ece Sarı ayrıca, “A, D vitamini, çinko ve iyot açısından balık oldukça zengindir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında haftada 2 kez balık tüketmeye özen gösteriniz” dedi.
    Soğan ve sarımsağın hem çok iyi bir antioksidan kaynağı hem de kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyen Ece Sarı, sarımsağın anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşıda koruduğunu ve bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğine dikkat çekerken pek çok kişinin soğuk algınlığına yakalandıktan sonra C vitamini içeren besinlere yöneldiğini belirtti. Sarı turunçgillerin faydalarını anlatarak, “Hastalığa yakalanmadan önce bu besinleri tüketmek, hastalığa yakalanma riskini azaltması açısından daha doğru bir seçenektir. C vitamininin zengin kaynağı ve kışın en favori meyveleri olan portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi turunçgiller bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan bizleri koruyor” ifadelerini kullandı.
    Ece Sarı ayrıca, bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve vücudumuzu koruyan besinlere örnekler vererek şunları söyledi: “Yapılan son araştırmalarda zencefilin, içerdiği kapsaisin bileşiği sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği, kronik ağrıyı azaltıcı ve kolesterol düşürücü özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Zerdeçalın da son yapılan çalışmalarda yüksek oranda kurkumin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği, inflamasyonun ve ateşin azaltılmasına yardım ettiği gösterilmiştir. Yemeklerinize pişmeye yakın 1 çay kaşığı zerdeçal koyun. Yeşil ve siyah çayın her ikisi de bir antioksidan türü olan flavanoidleri içerirler. Ancak yeşil çayın çok güçlü bir antioksidan olan epigallokateşin gallat(EGCG) seviyesi siyah çaya göre çok daha yüksektir. Yeşil çay bu antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekte, enfeksiyon hastalıklarına karşı savaş açmaktadır. Sizde günde 1-2 fincan yeşil çay tüketerek bu kış hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.”
    Probiyotiklerin, bağırsak yüzeyindeki yararlı bakterilerin sayısını çoğaltarak, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla mücadele gücünü arttırdığını belirten Diyetisyen Ece Sarı son olarak, “Probiyotikler, aynı zamanda doğal antibiyotik olan bu besin bağırsak sisteminizin korunmasına yardımcı olur. Kefirde probiyotik içerikli bir gıdadır. Probiyotik yoğurtta olduğu gibi kefirde bağışıklık sistemeni güçlendirici etkiye sahiptir” dedi.


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