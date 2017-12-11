Haber: Semih Baykal

Mudurnu İlçemize bağlı Karşıköy’de Ramiz Yerlikaya’ya ait olduğu öğrenilen iki katlı evde nedeni henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile vatandaşlar yangına kısa sürede müdahale etti. Kontrol atına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın’ın sonucunda ahşap bina tamamen kullanılmaz hale geldi.