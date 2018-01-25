Haber: Semih Baykal

İlimiz Yeniçağa Adaköy köyünde geçtiğimiz Pazar günü İhsan Yetkin’e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evin bacasından alevler yükseldi. Evin ahşap olmasından kaynaklı kısa sürede alevler diğer katlara sıçradı. Yangını görenler durumu hemen Yeniçağa itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. İhsan yetkin ve ailesi kış günü evsiz kalırken yardımlarına komşuları yetişti. Şimdi Yetin ailesi komşularının yanında kalıyor.