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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Kış lastiği takmayanlar sefere çıkamaz

    Kış mevsiminin etkisini göstermesi ile beraber araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması başladı. Kış lastiğini takmayan yolcu otobüslerinin seferleri iptal olacak.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
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    Kış lastiği takmayanlar sefere çıkamaz
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    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde kış mevsimi ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kış mevsimi ile beraber araçlara kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması da başlamış oldu. İlimiz Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık tarihi itibari ile başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeni ile araçlarda kontrole başladı.

    Trafik polislerinin gerçekleştirdiği uygulamada, ilimiz terminalinde panelvan, kamyonet ve özellikle yolcu otobüsleri denetlendi. Araçların kış lastiği takıp takmadığı, kar dişlilerindeki derinlik, m + s (buzlanmaya karşı uygun) ibaresi kontrol edildi. Öte yandan şoförlerin ehliyetleri alınarak, ceza puanları ve genel bilgi taramaları (GBT) kontrol edildi.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN YOLCU OTOBÜSÜ SEFER YAPAMAZ

    Alınan karara göre, kış lastiği takmayan yolcu otobüsleri trafikten men edilerek sefer yapamayacak. Aynı zamanda kış lastiği takmayan aracın şoförüne 625 TL ceza kesilecek.

    Denetlemelerin kış mevsimi boyunca devam edeceği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Kış, Mevsiminin, Etkisini, Göstermesi, Beraber

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