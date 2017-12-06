Haber: Semih BAYKAL

İlimizde kış mevsimi ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kış mevsimi ile beraber araçlara kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması da başlamış oldu. İlimiz Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık tarihi itibari ile başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeni ile araçlarda kontrole başladı.

Trafik polislerinin gerçekleştirdiği uygulamada, ilimiz terminalinde panelvan, kamyonet ve özellikle yolcu otobüsleri denetlendi. Araçların kış lastiği takıp takmadığı, kar dişlilerindeki derinlik, m + s (buzlanmaya karşı uygun) ibaresi kontrol edildi. Öte yandan şoförlerin ehliyetleri alınarak, ceza puanları ve genel bilgi taramaları (GBT) kontrol edildi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN YOLCU OTOBÜSÜ SEFER YAPAMAZ

Alınan karara göre, kış lastiği takmayan yolcu otobüsleri trafikten men edilerek sefer yapamayacak. Aynı zamanda kış lastiği takmayan aracın şoförüne 625 TL ceza kesilecek.

Denetlemelerin kış mevsimi boyunca devam edeceği öğrenildi.