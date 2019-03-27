Kış ortasında çifte orman yangını



HABER: Esra Öztürk

Dün meydana gelen ilk orman yangını Mudurnu İlçemiz Sarpuncuk mevkiinde vukuu buldu. Sarpuncuk Orman Şefliği uhdesinde bulunan alanda çıkan orman yangınında 0,2 Hektar orman alanı zarar gördü. Yangını haber alır almaz harekete geçen Mudurnu Belediyesi ve Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleri kısa sürede olay mahalline giderek yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

Diğer yangın ise Gerede İlçemizde dün akşam 17:00 'de meydana geldi. Alınan ihbar ile ilçeye bağlı Ulaşlar Köyünde meydana gelen orman ve anız yangınına Gerede Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri ile Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birlikte müdahale etti. Çıkan yangında orman alanı zarar görmezken, yarım hektarlık bir alanda örtü yangını yaşandı.