Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

2019-2020 yılında alınacak kış tedbirleri ile ilgili düzenlenen toplantı Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. “2019-2020 Kış Tedbirleri” toplantısına, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.

ALINACAK TEDBİRLER SUNUM HALİNDE AKTARILDI

Toplantıda Trafik Şubelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy tarafından kış tedbirleri ile ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Karayolları 41. - 42. - 43. Şube Şeflikleri ile Bolu Dağı, Çaydurt ve Cankurtaran Otoyol İşletme Şeflikleri ve diğer ilgililer kış tedbirleri ile ilgili alınan tedbir ve yapılan hazırlıklar hakkında sunumlar yaptılar. Yapılan sunumların ardından katılımcılar, başarılı bir karla mücadele çalışması yapılabilmesi için fikirlerini beyan ederek, görüş alışverişinde bulundular.