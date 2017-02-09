Basın Bülteni

Yoğun kış şartlarının devam ettiği bu günlerde damgası tamamlanan bölmeler, İşletme Müdürlüğü hudutlarındaki orman köylülerine işgüçleri oranında tevzi edilerek üretime verildiği, erken üretime verilen bu bölmelerde İşletme Müdürlüğünce karla mücadele edilerek, sürütme ve nakliyat işlerinin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Bu çalışmalar neticesinde kış döneminde piyasanın talebinin karşılanarak elde edilen emvallerin pazarlanması amaçlandı.

Çalışmaları yerinde kontrol eden yetkililerce, üretim işinde çalışanların, Halk Eğitim Müdürlüğü ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde verilen AKBO (Ağaç Kesme ve Boylama Teknikleri) eğitimlerinde verilen, iş sağlığı ve güvenliği, kesim teknikleri ve çevre temizliği kurallarına uyduklarının görüldüğü belirtildi.