Kışa hazırlık şimdiden başladı

Kıbrıscık İlçesi Kızık köyünde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları kışa hazırlık için römorklar ile samanlığa taşıyorlar.

Kışa hazırlık şimdiden başladı

Haber: Aysun Beykoz

Kıbrıscık ilçesine bağlı Kızık köyünde kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları şimdiden çadırlarda ve samanlıklara stok yapmaya başladılar. Kıbrıscık ilçesine bağlı Kızık köyünde çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlayama çalışıyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanlarının aç kalmamaları için çaba gösteren çiftçilerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 11:12
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