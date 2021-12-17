Kısa süre içerisinde açılacak



Haber: S. Özge Yücel

Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesi ile birlikte başlatılan çalışmalar sona yaklaştı. Kent Müzesi tefrişat çalışmaları kapsamında; Daha önceki müzede yer alan müze materyalleri kent müzesine taşındı. Müzenin yerleşim planı ile ilgili çalışmalar ise sona yaklaştı. Kent Müzesinin ön ve arka kısmında çevre düzenlemesi ve otopark çalışmaları tamamlandı. Kent Müzesinin iç kısım yerleşim planının tamamlanmasının ardından yakın zamanda kent müzesinin açılması hedefleniyor.

Kent Müzesi tamamlanarak hizmete girdiğinde; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanları yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Kent müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sesli sistem aracılığı ile sergi alanlarında yaptıkları ziyaret esnasında Türkçe ve farklı dil seçeneklerinde Gerede ile ilgili tarihi bilgilere ulaşacaklar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Bir projemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atıl vaziyette duran eski cezaevinin restore edilerek yapılan Kent Müzesi; vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alıyordu, bu projeyi de hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaları yakinen takip ediyorum. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Kent Müzemizi kısa sürede açmayı hedefliyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun’’ dedi.