Kısa sürede on binlerce kişi izledi

Haber: C. Kutay Aykan

Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm açısından ilimizde önemli bir çekim merkezi haline Göynük’te Belediye Başkanı Kemal Kazan, yeniden Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmalarına vatandaşlarla her zaman olduğu gibi bir arada olarak başladı. 31 Mart akşamı Göynüklülerin yeniden teveccüh göstermesi halinde Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan, ilçede yarım kalan işleri en kısa sürede tamamlayıp yeni projeler ve çalışmalar ile Cittaslow(Sakin Şehir) Göynük’ün potansiyelini katlamak için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Adayı Kazan ayrıca, AK Parti Genel Merkezi tarafından seçim kampanyasından kullanılmak adına hazırlanan video için kamera karşısına geçti. “Belediye İşi Gönül İşi” başlığıyla AK Parti Genel Merkezi resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenirken binlerce beğeni aldı ve yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı. Göynük’te çekimi yapılan videoda vatandaşlar “Belediye Başkanı olursan ne yaparsın?” sorusuna kendi düşünceleri ile cevap veriyor. Verilen cevaplarla Kemal Kazan’ı anlatan vatandaşlar “İşte o zaman Sayın Başkan değil benim başkanım olursun” diyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 16:26