Kısa süreli kar yağışı

Haber: Nesrin Altuntaş

Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar birden yerini serin ve yağışlı havanın etkisine bıraktı. Bolu’da ise geçtiğimiz hafta sonu pik yapan sıcaklıklar hafta başı itibariyle aniden düşerek yerini soğuğa ve yağmura bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0,4 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu.

BOLU’DA İLK KAR ALADAĞ’A DÜŞTÜ

2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1,4 derece ölçülürken, kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde ise kısa süreli hafif kar yağışı başladı.