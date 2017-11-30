Haber: Semih BAYKAL

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı ‘Belediye Atık İstatistikleri Anketi’ sonuçlarına göre bin 397 belediyenin, bin 390’ının atık hizmeti verdiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 31,6 milyon ton atık topladığı tespit edildi.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde ilimizin de atık üretme ve toplama rakamları yer aldı. 2016 Yılı ‘Belediye Atık İstatistikleri Anketi’ sonuçlarına göre 12 belediyenin 12’sine atık hizmeti verdiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 118,5 bin ton atık topladığı açıklandı.

KİŞİ BAŞI NE KADAR ATIK ÜRETTİK?

İlimizde kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı da açıklanan veriler arasında yer aldı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiki verilere göre, 2016 yılında belediyeler tarafından toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,54 kg olarak hesaplandı.

YÜZDE 58’İ DÜZENLİ ŞEKİLDE TESİSLERE GÖNDERİLDİ

Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilerde, ilimizde atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplan 118,5 bin ton atığın, yüzde 58’i düzenli depolama tesislerine, yüzde 35,2’si belediye çöplüklerine ve yüzde 6,8’i geri kazanım tesislerine gönderilerek, bertaraf edildi.