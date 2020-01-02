Kışın ortasında evsiz kaldılar

Haber: Volkan Yılmaz

Taşkesti beldesine bağlı Akyokuş köyünde Recep Alkan isimli vatandaşın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin yaşadığı evdeki yangına Mudurnu ve Taskeşti itfaiye ekipleri müdahale etti. Evinin yandığını gören Recep Alkan gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Alkan’ın en büyük tesellisi gece uykudayken olmaması oldu. Vatandaşlar bu soğuk kış gününde ailenin evlerinin yanması çok kötü oldu diyerek üzüntülerini belirttiler. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.