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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • Kişisel pulunuz ile kendinizi özel hissedin

    Posta Telgraf Teşkilatı dünya genelinde çok önemli bir değer olan, pulu vatandaşlara sevdirmek ve yeni boyutlar kazandırmak için önemli bir projeye imza attı. PTT A.Ş. gerçek ve tüzel kişiler için Kişisel Pul projesini hayata geçirdi.

    02 Kasım 2017 Perşembe 10:23
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    Kişisel pulunuz ile kendinizi özel hissedin
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    Özel Haber: Semih Baykal
    PTT A.Ş gelişen teknolojiyi yakından takip etmeye devam ediyor. PTT A.Ş. son olarak kişisel pul projesini hayata geçirdi. Bu proje ile Dünya genelinde çok önemli bir değer olan, pulu vatandaşlara sevdirmek ve yeni boyutlar kazandırmak için hizmete sunan PTT A.Ş., Türk Pulculuğu’na yeni bir yön ve heyecan kattı. Kişisel pul sayesinde uygulaması sayesinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen görsel objeler pul olarak basılabilmekte, pul haline dönüşen bu görseller hatıra amaçlı kullanılabildiği gibi gönderilerin üzerine yapıştırılarak posta işleminde de kullanılabilmektedir. 
    KİŞİSEL PUL İLE SİZ DE ANILARINIZDA TATLI BİR İZ BIRAKIN 
    Kişisel Pul ile ilgili açıklamalarda bulunan PTT A.Ş Bolu Baş Müdürü Şahin Abak şunları söyledi; “Kişesel Pul hizmeti, kullanıcılarına posta gönderilerinde bireysel ve kurumsal tasarımlar içeren kendi pullarını kullanma imkanı sunmaktadır. Bu hizmetten faydalanan müşteriler posta için ayrıca bir ücret ödemezler. Kişisel Pul hizmetinden faydalanırken basılması için tercih edilen objeler belli bir olayın anlatımı, ticari bir ürün tanıtımı, kuruluş yıl dönümü, evlilik yıl dönümü, doğum günü, mezuniyet töreni ve özel gün kutlamaları gibi spesifik amaçlar taşıyabilir” dedi. 
    “KİŞESEL PUL’A EN BÜYÜK İLGİ BEYPİLİÇ A.Ş.’DEN” 
    PTT A.Ş.’nin Türk Pulculuğuna bir yenilik katmak amacıyla uygulamaya koyduğu kişisel pul’a en büyük ilgiyi BEYPİLİÇ A.Ş gösterdi. BEYPİLİÇ A.Ş. şirket gönderilerinde kullanmak için PTT A.Ş.’ye iki farklı tarzda kişisel pul yaptırdı. BEYPİLİÇ A.Ş. tarafından yaptırılan pulları bizzat PTT A.Ş. Baş Müdürü Şahin Abak, Genel Müdür Yardımcısı Teoman İnal’a temsil etti. 

    Anahtar Kelimeler: Posta, Telgraf, Teşkilatı, Dünya, Genelinde

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