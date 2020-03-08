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Kişisel verilerin korunması anlatıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirme semineri, Bolu Barosu ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Kişisel verilerin korunması anlatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde Oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen seminere Bolu Barosu avukatlarından Kübra Başarır ile beraberinde siber güvenlik uzmanları Yusuf Yüce ve Yunus Emre Çıracı konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ile ilgili firmaların veri işleme ve paylaşma süreçlerinde yerine getirmesi gereken yasal yükümlülükler, KVKK ile ilgili kullanılan teknolojiler, kurum içinde alınması gereken güvenlik tedbirleri ve Kanunun ihlali durumunda uygulanacak cezalar ile ilgili bilgiler verildi.

TSO Başkanı Türker Ateş, kişisel verilerin kullanımı, işlenmesi ve paylaşımı hususunda Kanun ile birçok önemli düzenleme ve yükümlülük getirildiğini belirterek, veri kullanan ve işleyen tüm firmaları Kanun ile verilen yükümlülükleri yerine getirme noktasında gereken çalışmaları yapmaya davet etti. TSO Başkanı Ateş, söz konusu önemli seminerin düzenlenmesine sağladığı katkı ve destekten dolayı Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi şahsında Bolu Barosu’na ve seminer konuşmacılarına teşekkür etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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