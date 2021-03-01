Kısıtlama 1 Nisan'a uzatıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı. Toplantıda, sinema salonlarının faaliyetlerine verilen aranın 1 Nisan'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Gelinen aşamada kentte salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine verilen aranın 1 Nisan'a kadar uzatılması karara bağlandı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bolu’da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. İzzet Baysal Caddesi en sessiz zamanlarını yaşadı. Kısıylama boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü. Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı. Temizlik görevlilerinin çalışma yaptığı cadde ve sokaklar, sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı. Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.