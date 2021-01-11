Kısıtlama cezaları devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosu açıklandı. Kısıtlamaya uymayan on binlerce kişiye idari ve adli işlem uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ”

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca, “Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.