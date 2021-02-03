Kısıtlama saatinde enteresan görüntüler

Haber: G. Deniz Bakır

PTT Caddesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirlenemeyen iki genç bir arkadaşlarını adeta sürükleyerek aracının yanına getiriyor. Alkollü oldukları her hallerinden belli yedi kişilik grup sarılıp öpüşmekten, itişip kalkışmaya kadar sokak ortasında yüksek sesle her girişimde bulunuyor. Bir ara tartışan ve kavgavari hareketlerde bulunan gençler bir dakika sonra sarılıp öpüşerek eğleniyor. PTT Caddesine paralel cadde olan İzzet Baysal’da beliren polis aracı çakarını fark eden gençler çil yavrusu gibi bir anda ara sokaklara kaçarak dağılıyor.

Grubun sürükleyerek getirdiği Zonguldak plakalı aracına binen alkollü genç ise bir süre aracını hareket ettiremiyor. Daha sonra ileri doğru hamle yapan araç park halindeki diğer bir araca çarptığı gözlenen görüntüler adeta Charlie Chaplin filmlerini anımsatıyor. Kaçan arkadaşlarının ardından aracıyla olay mahallinden ayrılan kimliği belirsiz genç ve alkollü sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.