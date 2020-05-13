Kısıtlamalar kaldırılmaya başladı

Haber: BMA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizdeki fabrikalar kısmi zamanlı çalışma düzenine geçmiş, işçilere geçici izinler verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın normalleşme sürecini başlatmasının ardından Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan fabrikaların önemli bir bölümü tam zamanlı çalışmaya başladı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, tam zamanlı çalışma sistemine dönüş yapan fabrikalar ve çalışanlarına sağlık tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ateş açıklamasında, “Organize Sanayi Bölge Müdürümüz Mustafa Gülen ile sürekli görüşerek OSB’miz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Üretim tesislerimizin normal çalışma düzenine geçmesi sevindirici bir gelişme. Fakat tüm fabrikalarımız ve çalışanlarımız mutlaka tedbiri elden bırakmamalı. Risk almadan, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı her türlü hijyen koşulunu yerine getirerek çalışmalı. Bu asla göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir konu” uyarısında bulundu.

BTSO Başkanı Ateş, önümüzdeki günlerde normal çalışma düzenine geçen işletmeleri ziyaret ederek kuruluşlara bu süreçte nasıl destek verilebileceğini görüşecek.