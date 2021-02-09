Kısıtlamaya inat çıktılar, cezayı yediler

Haber: N. Halid Altundal

​İçişleri Bakanlığı, hafta içi 21.00 ile 05.00, hafta sonu için Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bilançoyu açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları boyunca emniyet ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

32 BİN KİŞİYE CEZA

Bakanlık açıklamasında, “1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

BOLU’DA HAFTA SONU KAÇ KİŞİ CEZA YEDİ?

Öte yandan ilimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 81 kişiye 91 bin 265 lira ceza kesildi.