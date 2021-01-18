Kısıtlamayı takmadılar mahsur kaldılar

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Ekipleri yayla yolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yayla yolunda araçları kara saplanan üç kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kısıtlamayı takmadılar mahsur kaldılar


Haber:Erdal Tanrıverdi

Pandemi kısıtlamasından sıkılan üç kişi Sultanbey Köyü yaylasında pazar kampı yapmak istediler. Kendi özel araçlarıyla köyden yaylaya çıkmak isteyen üç kafadar yayla yolunda otomobillerinin zincirinin kırılması sonucu yoldan çıkarak kara saplandı. İki saat uğraşmalarına rağmen aracı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Özel donanımlı araçlarla çağrının yapıldığı alana giden AFAD ekipleri üç kişi ve bir aracı kurtararak şehir merkezine getirerek sağlık ekiplerine teslim etti. 

56 Saatlik kısıtlamaya rağmen yaylaya çıkmaya çalışan üç kişiye 3150’şer lira olmak üzere toplam 9450 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vali Ümit’ten kar lastiği uyarısı
Vali Ümit’ten kar lastiği uyarısı
  1. Bolu

banner128