Kısıtlamayı takmadılar mahsur kaldılar

Pandemi kısıtlamasından sıkılan üç kişi Sultanbey Köyü yaylasında pazar kampı yapmak istediler. Kendi özel araçlarıyla köyden yaylaya çıkmak isteyen üç kafadar yayla yolunda otomobillerinin zincirinin kırılması sonucu yoldan çıkarak kara saplandı. İki saat uğraşmalarına rağmen aracı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Özel donanımlı araçlarla çağrının yapıldığı alana giden AFAD ekipleri üç kişi ve bir aracı kurtararak şehir merkezine getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

56 Saatlik kısıtlamaya rağmen yaylaya çıkmaya çalışan üç kişiye 3150’şer lira olmak üzere toplam 9450 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 09:35