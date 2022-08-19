Kişiye özel bir kadro daha

Haber: Süleyman Kurt

20 Aralık 2021'de gündeme getirdiğimiz "Adrese Teslim personel alımı" başlıklı haber ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Adrese Teslim Akademisyen İlanı verildiğini haberleştirmiştik. Ardından, ulusal sağlık haberleri yapan “Sağlık Personeli Haber” adlı web sitesinde Sağlık Sen Bolu Şube Başkanının baldızının özel ilanla kadroya alındığını yine kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi ise, yine ulusal bir haber sitesinde yer alan habere göre BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Ekrem Gürel’in eşi özel ilanla meslek yüksekokuluna alındı.

Yapılan haberde şu ifadelere yer verildi;

Ekrem Gürel’in 21 Aralık 2020 tarihinde dekanlığa vekâleten atanmasının ardından bir yıl sonra 24 Aralık 2021 tarihinde üniversite, akademik ilan açarak 26 akademisyen alacağını duyurdu. Bolu’nun Seben ilçesindeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı için profesör alınacağı açıklayan Meslek Yüksekokulu, verilen ilanda şu şartları sıraladı: “Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olup, doçentlik unvanını biyoloji bilim alanında almış olmak. Endüstriyel gıda bitkilerinde yerli çeşit ıslahına yönelik ulusal projeler yürütmüş olmak”

Yükseköğretim Akademik Arama’da yer alan bilgilere göre aranan şartlara uyan kişi ise Dekan Vekili Ekrem Gürel’in eşi Prof. Dr. Songül Gürel oldu.

Gürel, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun oldu, doçentliğini ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden aldı. Prof. Dr. Songül Gürel’in aynı zamanda şeker pancarıyla ilgili yürüttüğü birçok projesi bulunuyor.