Kıskanınca biber gazı sıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Cinsel istismar suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık M.A. ile mağdur genç kız M.A.’nın ilk duruşmaları başladı. Genç kız Polis Merkezinde ve Savcılıkta verdiği ifadede; “Sevgilisinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu” söylerken, mahkemede bu ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve kıskançlık yüzünden böyle söylediğini, sevgilisinin kendisine yönelik cinsel istismarda bulunmadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Bu ifadenin ardından gerçeklerde ortaya çıkmaya başladı.

Sanık M.A. savunmasında sevgilisinin gece yarısı oturduğu evini bastığını belirterek; “M.A. ile 3-4 aydır birliktelik yaşadık. Bu birliktelikte kesinlikle cinsel bir ilişki olmadı. Evde birlikte otururken, elimdeki cep telefonumu almaya çalıştı. O sırada bazı kız arkadaşlarımla yazışmalarımı gördü ve cep telefonumu koltuğa atarken, bacağına çarptı. Kıskançlık yüzünden oldu bunlar. Daha sonra bir gece yarısı ablasıyla birlikte evime geldi. Kız arkadaşlarla otururken, birden bire çıldırdı. Çantasından biber gazını çıkartarak, hepimize sıkmaya başladı. Artık onunla sevgili değiliz” diye savunma yaptı.

Mahkemede mağdur sıfatıyla başından geçenleri anlatan genç kız M.A.’da; “Olay gecesi kız arkadaşım dediği kişiler gerçekten kız arkadaşları değildi. Onlar kötü kadınlardı, tiplerinden anladım ve sinirlenerek çantamda bulunan biber gazını hepsini üzerine sıktım. M.A. ile eskiden sevgiliydik, şimdi ise sadece arkadaşız” dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.K.’de, genç kız M.A.’nın çok kıskanç birisi olduğunu açıklayarak; “Olay gecesi kız arkadaşlarla otururken gece yarısı saat 01-02 sıraları M.A. ablasıyla birlikte eve geldi. Kızları görünce birden bire bize biber gazı sıkmaya başladı. Hepimiz bu gazdan etkilendik ve hemen evden kaçtık, bu sırada M.A. arkadaşım M.A.’nın sırtına yumruk vurmaya başladı. M.A. kendisinin aldatıldığını sandı ama olay öyle değildi” diye konuştu.

Mağdur M.A. ile birlikte duruşmada hazır bulunan psikolog genç kızın normal yaşından yaklaşık 2 yaş daha fazla gösterdiğini ve mahkemede gerçekleri söylemediğine kanaat getirdiğini açıklamasının ardından duruşma 18 Kasım 2021 tarihine ertelendi.