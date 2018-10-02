Haber: Ceylan BEYKOZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı her yıl üniversite öğrencilerine öğrenim giderlerini karşılamaya yardımcı olmak ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak için part-time çalışma sistemi “Kısmi Zamanlı Çalışma” başvuruları başladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilerimizin kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek, iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olmak, öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

2018-2019 Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerinde, Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerin oluşturdukları komisyonlar tarafından seçilerek kısmi zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır.

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.”