Kıştan çıktılar, çiçeklerle buluştular

HABER: AYSUN BEYKOZ

Arıcılar havaların ısınmaya başlaması ile kovan bakımlarını yapmaya koyuldu. Kışın arıların soğuktan korunması için üzeri kapatılan kovanlar birer birer açıldı. Açılan kovanlardan dışarı çıkarak uçmaya başlayan arılar, bir dahaki kış ayına kadar özgürlüğüne kavuştu. Karlı dağların altında çiçek açan kayısı ağaçlarından bal özü toplamaya başlayan arılar doğal güzellik oluşturdu.

30 yıldır arıcılık yapan Mehmet Cenker, “Kıştan çıktık artık ilkbahar ayındayız. Kayısı ağaçları çiçek açarak rengarenk bir görüntü yansıtıyor. Arıların en sevdiği bal özü kayısı ağaçlarının çiçekleri. Kovanların bakımlarını yaparak, ana arıları kontrol ettik. Ve bugün itibariyle arılar bal yapmak için uçmaya başladı, özgürlüklerine kavuştu” diye konuştu.