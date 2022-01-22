Kit karşılığı kan grubu kartı satın alınacak

KİT KARŞILIĞI KAN GRUBU KARTI SATIN ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kit karşılığı kan grubu kartı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KİT KARŞILIĞI KAN GRUBU KARTI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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