Kitaplar onun hayatı

Özel Haber: C. Kutay Aykan

İmam Hatip Ortaokulu mezunu olan ve yıllarca elektrikçilik işiyle uğraşan Yunus Baki Koçak, ilk kitabını 2006 yılında Nuh Tufanında Günümüze Türkler ve Samat köyü Tarihi ile yazarlık hayatına başladı. Koçak, yazarlık öncesi 500’ün üzerinde çeşitli gazetelerde makalelerde yazdı. 2009 yılında Gerede atasözleri deyimleri ve bilmeceleri adı altında ikinci kitabı, 2012 yılında Gerede’de dinlediğim ibret verici hikayeler, 2016 yılında Bolu’da Basın ve Yayın hayatı ve yine 2016 yılında Bolu Atasözleri deyimleri ve bilmeceleri yayınlandı.

Yazarlık mesleğine iyiden iyiye gönül veren ve sürekli araştırmalar yapan Koçak, 6’ncı kitabı olan, “Osmanlı devleti nasıl yıkıldı? Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu? Bolu, Düzce, Gerede ve Mudurnu İsyanları altı altında çıkarttı. Şu sıralar yazar 7’inci kitabı olan ve dini konular içeren 7’inci kitabını da bitirmek üzere.

Bu güne kadar hiçbir zaman ayrımcılık yapmadığını, Necip Fazıl Kısakürek’ten, Nazım Hikmet’e kadar binlerce kitap okuduğunu da belirten Koçak; “Atatürk bu memleketin evladı. Onu sevmemek mümkün mü? 6’ıncı kitabımda Atatürk hakkında birçok yaşanmış olayları da anlattım. Ayrımcılık yapılmasına karşıyım” dedi.