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25 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Kıvırcıklar donmasın diye elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı

    Bolu Pazarını don vurdu. Pazartesi gecesi ısının eksi 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle birçok sebze ve meyve dondu. Pazarcı esnafı kıvırcık marulların donmaması için çareyi elektrikli ısıtıcı ile ısıtmakta buldu.

    25 Aralık 2017 Pazartesi 10:34
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    Kıvırcıklar donmasın diye elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolulu vatandaşlar Pazartesi sabahına yoğun sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 2 metreye kadar düşerken, Büyük Caminin sisler içerisinde görünmesi muhteşem bir görsellik ortaya kattı.

    Şehrimizin her hafta pazartesi günleri açılan büyük Bolu Pazarı Bolunun ünlü hocalarından olan Lütfi Karataş’ın duaları ile alıverişe açıldı. Soğuktan üşüyen pazarcı esnafı kurdukları sobaların ateşiyle bir taraftan aşınmaya çalışırken diğer bir taraftan da dua ettiler.

    Pazartesi gecesinin sabaha karşı eksi 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle pazarcı esnafının birçoğu büyük zarara uğradı. Bir gece önceden sebze ve meyvelerini battaniyelerle örterek don tehlikesini önlemeye çalışan pazarcılar, tezgah açmakta bir hayli zorluk çektiler.

    Şehir merkezinde ise sabah saatlerinde görüş mesafesi 2 metreye kadar düşen sis nedeniyle süs havuzlar donarken, belediye meydanındaki süs havuzun bir bölümünün açılma yapma nedeniyle çevredeki güvercinler su ihtiyaçlarını bu çatlaktan karşıladılar.

    CUMARTESİ PAZAR AÇIK OLACAK

    2018 yılının Pazar akşamına gelmesi nedeniyle bir açıklama yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal, “Yılbaşı bu yıl Pazar akşamına denk geliyor. Bu nedenle halkımızın sebze ve meyve ihtiyacını rahat rahat karşılaması için Cumartesi ve Pazar günleri tezgahlarımız açık olacaktır. Pazarcı esnafının ve vatandaşlarımızın yeni yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

    MARULLAR ELEKTRİKLİ ISITICI İLE ISITILDI

    Soğuktan ve dondan en çok etkilenen kıvırcık marul olduğunu vurgulayan Bolunun yeşillikçi alanında lider durumda bulunan Mustafa Maltaş; “Kıvırcık marul soğuktan en çok etkilenen ürün. Donmaması için tezgahlarımızın üstüne elektrikli ısıtıcılar yerleştirdik. Tezgahlara da fazla ürün koyamadık. Marulların elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyorlar ama başka çaremiz yok” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Pazarını, Don, Vurdu., Pazartesi

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