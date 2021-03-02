Kıyamet kopana kadar ağaç dikeceğim

Haber: G. Deniz Bakır

Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Elibüyük köyünde dünyaya gelen Selim Petek, Bolu, Düzce, Erzincan ve Elazığ’daki doğaseverlerin yaptığı binlerce yardım sayesinde 15 yılda diktiği 20 bin ağaç dikti. 70 yaşındaki Selim Amca'nın en büyük destekçisi ise 82 yaşındaki amcası Yadigar Şahin oldu. Emekliliklerini tarla başlarında geçirmeyi tercih eden amca – yeğen, köylerinde ağaç ekilmeyen yer bırakmadı.

ŞEHİRLERDEN DESTEK YAĞIYOR

Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını belirten ve özellikle Bolu’dan çokça kez fidan bağışı yapıldığını vurgulayan Selim Petek, "Ormanların çok yoğun olduğu bölgelerden de yardımlar alıyoruz. Özellikle Bolu’dan birçok hayırsever ile iletişime geçtik. Bizlere fidan bağışladılar” derken, ağaç dikmeye nasıl başladığını ise şu sözlerle anlattı: “1968'de İstanbul'a geldim. İstanbul'da 40-50 sene hayatım geçti. Bu arada ilk mesleğim bulaşıkçılıktı. Bir okulda bulaşık yıkıyordum. 13 sene lokantalarda çalıştım. Dükkân çalıştırdım. Daha sonra 2 sene kamyonculuk yaptım. 28 sene taksicilik yaptım. Bu şekilde hayatımı devam ettirdim. Emekli olduktan sonra köyüme gitmeye karar verdim. 2006 yılında ağaç dikmeye başladım. Bu işi yaparken beni gören 82 yaşında Yadigar amcam vardı. ‘Beraber yapalım bu işi,’dedi. Ben de, ‘olur’ dedim. Beraber ağaç dikmeye başladık."