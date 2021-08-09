Kıyasıya mücadele ettiler

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğünde istihdam edilecek 1 adet Dozer Operatörü, 115 adet Orman İşçisi, 3 adet Fidanlık İşçisi, 4 adet Aşçı, 4 adet Tamir Bakım İşçisi olmak üzere toplamda 1 adet Daimi, 126 adet Geçici İşçi alımı için sözlü ve uygulamalı sınav Aladağ'da yapıldı. İŞKUR aracılığıyla ilanda belirtilen unvanlara başvuruda bulunan işçi adayları noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek alınacak işçi sayısının 4 katı kadar asil, yedek ve öncelikli listeler belirlendi.

Noter kura sonrasında asil olarak belirlenen adayların zamanında evrak teslim etmemesi, eksik evrak teslim etmesi veya şartlarının tutmaması gibi sebeplerden dolayı yine kura sonucu belirlenen yedek adaylardan evrak teslim eden ve şartları tutanlar kura sıralamalarına göre sözlü ve uygulamalı sınava katılacakların kesin listesinin tespiti neticesinde Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri Değirmenözü Eğitim Merkezinde başlayan işçi alım sınavlarında, alınacak işçi sayısının 4 katı aday ter döktü.

Orman İşçisi, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar ile Aşçı ve İş Makineleri Bakımı ve Onarımcısı pozisyonlarında istihdam edilecek geçici işçilerin sözlü ve uygulamalı sınavı iki aşamalı olup, birinci aşaması fiziki / mesleki yeterlilik, ikinci aşaması ise sözlü mülakat şeklinde düzenlendi.

Alınacak orman işçisinin seçiminde belirleyici ana faktör olan fiziki yeterlilik sınavı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi bölümü uzman akademisyenlerinin eşliğinde gerçekleşti.

Adaylar yeterlilik testi öncesinde Beden Eğitimi Uzmanlarınca bilgilendirilerek, şeritlerle başlangıç bitiş ve çevresinin belirlendiği parkurda gerçekleşen sınavın sağlıklı bir şekilde icra edilmesi sağlandı. Ayrıca fiziki yeterlilik testinde, adayların becerileri fotoselli kronometre ile titizlikle tespit edilerek kayıt altına alındı. Fiziki yeterlilik testinde Sağlık ekibi ve ambulans da hazır bulundu.

Sınav öncesinde Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı sınava girecek adaylara açıklamalarda bulunarak başarı dileklerinde bulundu.