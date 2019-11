“Kız Kardeşim İlham Buluşması”na büyük ilgi

Haber: Volkan Yılmaz

BTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ve Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca Cola işbirliğinde yürütülen Kız Kardeşim projesinin ilham buluşması BTSO toplantı salonunda gerçekleşti. Panele Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, TOBB Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, Coca Cola İçecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Özel Sektörler ve Girişimciler Dairesi Başkanı Ozan Acar, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve kadın girişimciler katıldı.

“KADINLARIMIZ GELİŞİM SÜRECİNİN BAŞ AKTÖRLERİ OLACAKTIR”

Panelde ilk olarak açıklamalarda bulunan TOBB Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, “Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi bizim ülke olarak en önemli zenginliğimiz yerin altındaki kaynaklar değil yerin üstündeki beşeri sermayesidir. Türk ekonomisini zenginleştirecek, büyütecek ve küresel ölçüye taşıyacak olan güç bu beşeri sermayenin içinden doğan ve doğmaya devam eden kadın girişimcilerimizi olacaktır. Ve inanıyoruz ki kadınlarımız bu gelişim ve dönüşüm sürecini baş aktörleri arasında alacaktır. Çünkü biz Türkiye kadın gücüyüz. Bir kuşun tek kanatlı uçamayacağı gibi kadınlarımızın katılımı olmadan ekonomimizin kalkınması söz konusu olamaz. Kadınlarımızın girişimciliğimizi geliştirecek bu önemli girişimleri kadın girişimciler kurulu olarak bundan 10 yıl önce tüm Türkiye’de aynı anda yola çıktık. Bu nu ilk günden bu yana kadınlarımızın iş dünyasına katılımı için kendilerinden sonra girecek olanlara örnek ve model olabilmeleri için kendi başarı hikâyelerini yazmaları için sizlerin gönüllü işçileri olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca buna hizmet eden tüm girişim ve çalışmalar da yer almaya önem gösteriyoruz. Çünkü kadınlarımıza sonsuz güveniyoruz. Her kadın doğası gereği hayata girişimci başlamaktadır. Çünkü kadın demek anne demektir. Annelik içgüdüsü ile bir evi yuvaya dönüştürmekte ülkemizin gelecekleri olan çocuklarımızı yetiştirmektedir. Bu gün kadın veya erkek her başarılı insanın ve girişimcinin arkasında eli öpülesi annenin emeği vardır. Kadınlarımız toplumdan sanata siyasetten spor alanına kadar kendileri fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini ve başarabileceklerini göstermişlerdir. Ve kendilerine duyulan güvenin karşılığını fazlasıyla vermekle devam edeceklerdir. Tüm dünya bunun sayısız örnekleri ile doludur. Asıl olan yapabileceğimize başarabileceğimize inanmaktır. İnancın açamayacağı yol yıkamayacağı ön yargı yoktur. Şunu hep hatırlamalıyız ki hiçbir başarı imkânsız değildir. Upuzun yolculuklar bile küçücük bir adımla başlar. Kadınlarımızın birer girişimci olmaları iş yaşantılarına katılmaları aramıza katılan her kadınla daha büyüyor güçleniyoruz. Sizler olmadan bir kişi eksiğiz. Bu girişimciliğin zorluklarının da bilincindeyiz” dedi.

“KRİZLERİ ENGELLEMENİN YOLU ÜRETMEKTEN GEÇER “

Yüce’nin ardından açıklamalarda bulunan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise, “Bu gün çok güzel bir konuya ev sahipliği yapmaktayız. Ben 15 senedir Bolu Ticaret ve Sanayi odasında iş yapmaktayım. Dönem dönem çalışmalarımız oldu ama en büyük çalışmamızdan bir tanesi bizim dönemimizde kadın girişimcilerimizin, genç girişimcilerimizin oluşması. Biz bu kadın girişimcilerimizi ve genç girişimcilerimizin bizim dönemimizde gerçekleşmesinden dolayı başlangıcı ile şu andaki noktayı çok iyi görebiliyoruz. Bolu’nun olduğu gibi memleketimizin hedefleri var. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de ilk on ekonominin içerisine girebilmek. Eğer ilk on ekonominin içerisine giremezseniz hep krizlerle uğraşırsınız. Bu krizleri engellemenin yolu üretmekten geçer. En önemli iş güçlerinden bir tanesi de şu anda burada bulunan kadınlarımız, kızlarımız. Onların mutlaka ve mutlaka iş dünyası ile tanışması gerekiyor. Türkiye Odalar ve borsalar birliği olarak sürekli çalışma içerisindeyiz. Kadınlarımızın iş dünyasına kazandırmak zorundayız. Yeni girişimciler yaratmak zorundayız. Biz projenin en ortasında göbeğindeyiz. Her zaman Ticaret ve Sanayi odası olarak bu proje ve benzer projeleri desteklenmesi yanındayız. Bunun alternatifi yok. Acil ilk on ekonominin içerisine mutlaka gireceğiz. Öylede gireceğiz böylede gireceğiz. Sizler sayesinde hep beraber gireceğiz. Açıkça söylemek gerekirse bu memleketi seviyoruz Başka bir memleketimiz yok. Aklınızı fikriniz başkasına vermeyin. Bu topraklarda girişimcilik kadınların kanında var. Bu öğrendik. Şu anda baktığımız noktada neredeyiz. 10 da 4 olan kadın girişimcilerin sayısının azaldığını görüyoruz. Bu bir dokunuş yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE BİR GİRİŞİMCİYİZ”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in ardında son olarak açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcı Rasim Özdemir açıklamasında; “Gelmeden önce araştırdım Ticaret ve Sanayi odasının kadın girişimciler olarak bizde Bolu Belediyesi olarak temsil ediliyoruz. Park bahçeler müdürümüzde bu kurulun içerisinde. Bolu belediyesi olarak biz de gerçekten bu anlamda katkılarımız var. Aslında biz de bir girişimciyiz. Çünkü park ve bahçeler müdürlüğümüzde ciddi anlamda üretimler yapıyoruz. Başında da bir bayan var. Biz bu kurulda 4 bayanla temsil ediliyormuşuz ama bu sayının artması gerekiyor. Gelmeden önce de öğrendik Bolu Belediyesinde %38 civarında kadın varmış inşallah biz bu dönemde bu arttırırız. Önceki dönemlerden bir eksikliğimiz var bir belediye başkan yardımcısı varmış bunu da inşallah bu eksikliğimizi kısa süre içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Ben iki gün önce 25 Kasım Kadın Şiddet Günü’nde konuşma yapmıştım. Bu yüzyılda bunları aslında konuşmamız gerekiyor. Demek ki bir eksiklik var ki konuşuyoruz. Aslında bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Bunu nasıl aşacağız bunu bu seminerlerle aşacağımızı düşünüyorum. Bu sorunu hep birlikte aşacağımız düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından Coca Cola içecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve TOBB Özel Sektörler ve Girişimciler Dairesi Başkanı Ozan Acar panel konuşması yaptılar.