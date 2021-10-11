Kız öğrencilere gül verildi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun en gözde Anadolu liseleri arasında yer alan ve diğer okullara nazaran çok az sayıda kız öğrenci kabul eden İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 14 kız öğrencisi bulunuyor. Okul Müdürü Hasan Aksay, bu özel günü unutmayarak, kız öğrencilerinin gönüllerini almak ve kutlamak adına öğrencilere okul bahçesinde gül ve meyve suyu verdi. 6 kız öğrenci ise izinli olduklarından çiçekleri öğrencilerin evlerine gönderilirken, Müdür Aksay, kadın öğretmenleri de unutmayarak onlara da gül hediye etti.

Mobilya bölümü öğrencisi Hatice Nur Acar, Makine Bölümü öğrencisi Aleyna Şancı. Bilişim ve Teknoloji Alanı öğrencisi Şeyda Nur Budak, Noor Saad, Ecrin Demirkol, Sena Nur Özarslan, Kimya Bölümü öğrencisi Noor Al-Hayyawi ile Mobilya Bölümü öğrencisi Umniya Hamid, okul müdürleri tarafından kendilerine yapılan jestten dolayı mutlu olduklarını belirterek; “Ders sırasında okul müdürümüz tarafından çağrıldığımızı duyunca önce çok korktuk. Ama, bu günün bize olduğunu öğrenince gülle de, bunun kutlanmasından dolayı çok duygulandık. Müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dediler.

Okul Müdürü Hasan Aksay’da, “Böylesine güzel ve anlamlı günde kız öğrencilerimizi unutmak iyi olmazdı. Öğretmenlerimizle birlikte bu güzel olayı paylaşmak istedik. Okulumuzda 14 kız öğrenci değişik bölümlerde eğitim görmekte. 6 kız öğrencimiz izinli olduğundan, onların çiçeklerin evlerine gönderdik” açıklamasında bulundu.