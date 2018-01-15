HABER:Ceylan BeykozDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kızıl geyikler, sürü halinde karlı kaplı ormanlarda dolaşırken cep telefonuyla görüntülendi. Geyikler karla kaplı ormanlık alanda yiyecek aramak için dolaşırlarken görüntüden kayboluyorlar. Bolu sınırların da ki ormanlık alanlarda 3 yaban hayatı geliştirme sahasında 853 kızıl geyik ile bin 391 karaca bulunuyor.