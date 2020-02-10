Kızılağıl’dan sonra Kozlu da sarsıldı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da geçtiğimiz gün sabaha karşı merkezi Kızılağıl köyü olan ve saat 05.01’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından akşam saatlerinde bir sarsıntı daha oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 9 Şubat saat 18.50’de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkezi Kozlu köyü olan 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Aynı sarsıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının(AFAD) paylaştığı verilere göre ise yerin 7.0 kilometre derinliğinde ve 1.7 büyüklüğünde olarak kayda geçti. Gerçekleşen son sarsıntı ayrıca Kandilli Rasathanesi verilerine göre son 2 gün içinde olan 5’inci sarsıntı oldu.