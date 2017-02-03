HABER: Esra Öztürk

Kızılay Bolu Şubesi, Çadırkent'de kalan savaş mağduru vatandaşlar için bir yardım tırı gönderdi. Bolu Müftüsü Orhan Genç'in duaları ile yollanan TIR’da, yardım olarak bebek bezi, konserve yiyecek, battaniye gibi ihtiyaçlar yer aldı.

"GÖREV BİLMİŞ BİR MİLLETİZ"

Kızılay Bolu Şube Başkanı Abdullah Danışman bir açıklamada bulunarak yardıma muhtaç kişilere yardım etmeyi görev bilmiş bir millet olduğumuzu belirterek "Bu güne kadar Türkiye'den binlerce TIR’ın gittiğini biliyorum. Onlarca TIR’da Bolu'dan gitti. Biz Kızılay Şubesi olarak 2 Ocak'tan itibaren yaptığımız kampanyada belirttiğimiz gibi battaniye, konserve yiyecek, bebek maması ve bebek bezi bulunmakta. Netice itibari ile orda hayati ihtiyaçları karşılayacak yardımlardan oluşmakta. Bu malzemelerin oluşturulmasında da yardım severlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah, Halep'e ve Suriye'ye giden yardım zincirlerinden biri oluşur burada. Yardımlarımız da devam edecektir. Milletimiz bu konuda gayretli ve bir nevi seferberlik ilan edip yardıma muhtaç kişilere yardım etmeyi görev bilmiş bir milletiz. Bu bizi gururlandırıyor. Şubemizde bu tip hizmetlerimize devam edecektir" dedi.