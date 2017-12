Haber: Aysun Beykoz

2 Ocak 2018 tarihinden itibaren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde her Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde her Perşembe günü, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her Cuma olmak üzere haftanın her günü saat: 10:00 ile 17:00 arasında kan bağışında bulunulabilecek.

“PEK ÇOK HASTAYA UMUT OLABİLECEKLER”

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi arasında imzaladığımız protokol ile bundan böyle kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, haftanın her günü belli hastanelerimizde bulunacak Kan Bağışı aracı ile kan verip, kan ihtiyacı olan pek çok hastaya umut olabilecekler” diyerek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara bu uygulamanın kolaylık sağlayacağını belirtti.