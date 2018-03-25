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25 Mart 2018 Pazar
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    • Kızılay’ın yeni başkanı Kınacı

    Kızılay Bolu Şube Başkanı Abdullah Danışman görevinden istifa etti. İstifanın ardından toplanan yönetim kurulu arasında yeni başkanını seçti. Yönetim kurulu üyesi iş adamı Muhsin Kınacı, Kızılay Bolu Şubenin Yeni Başkanı oldu.

    24 Mart 2018 Cumartesi 22:23
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    Kızılay’ın yeni başkanı Kınacı
     Haber: Semih Baykal

    İlimizde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğinde görev yaparken, önce Mersin’e daha sonra Bartın hastanelerinde görev yapan ve halen Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Kızılay Bolu Şube Başkanı Abdullah Danışman Kızılay Başkanlığından istifa etti. Bu istifanın hemen ardından toplanan yönetim kurulu kendi arasında yönetim kurulu üyesi Muhsin Kınacı’yı başkan olarak seçti. Abdullah Danışman’ın ilimizden ayrılmasının ardından bir süredir istifa edeceği kamuoyunda konuşuluyordu. Danışman’ın Kızılay bolu şube başkanlığına yeterince vakit ayıramadığı için istifa ettiği öğrenildi.

    Abdullah Danışman’ın Kızılay Bolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiği ancak yönetim kurulundan ayrılmadığı yönetim kurulunda sade üye olarak çalışmasına devam edeceği haber merkezimize ulaşan başka bir bilgi.

    Anahtar Kelimeler: Kızılay, Bolu, Şube, Başkanı, Abdullah

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