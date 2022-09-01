Kızılcığın kilosu ne kadar?

İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbaharın yaklaşması ile birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Bolu’da da tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, Bolu Kapalı Pazar Alanı’ndaki tezgahlarda 10-15 TL arasında satılmaya başlandı.

“KIZILCIK ŞERBETİ EN SAĞLIKLI İÇECEK”

Kızılcık satışı yapan vatandaşlar, kızılcığa ilginin çok olduğunu, sonbaharın gelmesiyle birlikte kızılcıkları da toplamaya başladıklarını belirttiler.

Satıcılar kızılcıkla ilgili, “Kızılcık, başta şerbet ve marmelat için mükemmel bir besin. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ya da kızılcık marmelatı ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti yapabileceğiniz en sağlıklı içecek seçeneği” ifadelerine yer verdiler.