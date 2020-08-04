Kızılcıkların yanmasını önlediler

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl ilimiz Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde 20 dekarlık alana bin adet kızılcık ağacı dikildi. Dikilen kızılcık ağaçları aşırı sıcaklar nedeniyle kurumaya başladı. Fidanların yanmasını engellemek için Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler 20 dekarlık alanda sulama yaptı.

“KIZILCIKLAR OLUNCA GÖRÜŞÜRÜZ”

Konu ile ilgili olarak İşletme Müdür Yardımcısı Yüksel Özcan yaptığı paylaşımda, “Fidanlar yanmasın diye ilk müdahale ekibimiz işbaşındaydı. Maksadımız kızılcık yemek bağcıyı görmek değil. Munduşlar köyü gelir getirici tür Kızılcık ağaçlandırma sahasına geçen sonbahar diktiğimiz 1000 aşılı kızılcık kuraklık nedeniyle strese girince ilk müdahaleyi yapma görevi yine ekibimize düştü. Akşam ve sabah saatlerinde sulama yaparak fidanların yanmasını engelliyor. Maksadımız kızılcıklar olunca kızılcık yemek, bağcıyı görmek değil. Kızılcıklar olunca görüşürüz” ifadelerini kullandı.